Райан Гослинг споет балладу в стиле 80-х в фильме «Барби»

Райан Гослинг споет «мощную балладу в стиле восьмидесятых» под названием «I’m Just Ken» («Я просто Кен») в предстоящем фильме «Барби». Об этом пишет Rolling Stone со ссылкой на музыкального продюсера Марк Ронсон.
Кроме того, по его словам, в фильме прозвучит ремикс на «Barbie Girl» группы Aqua. А напишут его Nicki Minaj и Ice Spice.
Все композиции из фильма, включая трек Горлинка, спродюсирует Ронсон. Он известен преимущественно по сотрудничеству с Бруно Марсом, Эми Вайнхаус, Адель, Леди Гагой и другими звездами.
В последний раз свои навыки пения Райан Гослинг демонстрировал в «Ла-Ла Ленде» Дэмиена Шазелла 2016 года. Вместе с Эммой Стоун он исполнил заглавную песню драмы «City of Stars».
Помимо трека «Я просто Кен», в «Барби» прозвучат композиции Ava Max, Charli XCX, Khalid, Lizzo, The Kid Laroi и других артистов. Все песни из картины будут объединены в альбоме «Barbie: The Album», который дебютирует в тот же день, что и сам фильм, — 21 июля.