Российским госбольницам могут запретить закупку зарубежных аппаратов ИВЛ

Минпромторг России предложил ввести запрет на закупку аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) зарубежного производства для российских государственных больниц. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующий проект постановления правительства.
Таким шагом ведомство хочет поддержать российскую медицинскую промышленность. Ключевыми отечественными производителями аппаратов ИВЛ на данный момент являются АО «КРЭТ» (входит в Ростех) и ООО «Тритон-Электроникс».
В пояснительной записке к документу уточняется, что суммарные мощности российских производителей составляют 36 000 аппаратов в год. При этом потребность в этом оборудовании для государственных и муниципальных нужд оценивается в среднем в 2700 аппаратов в год.
«Решение ввести запрет на закупку иностранных аппаратов ИВЛ необходимо для поддержки российских предприятий, готовых покрыть потребности системы здравоохранения в полном объеме», — сказал представитель Минпромторга «Ведомостям».
Он добавил, что «КРЭТ» и «Тритон-Электроникс» поставляют более 35% аппаратов ИВЛ от общего числа. Однако есть и другие производители этого оборудования, включая ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+» и ООО «Медпром».