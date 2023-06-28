Дэвид Коренсвет и Рейчел Броснахэн сыграют Кларка Кента и Лоис Лейн в новом фильме о Супермене

Кавилл появился в фильмах «Бэтман против Супермена» 2016 года и «Лига справедливости» 2017 года, а также сыграл камео в «Черном Адаме». Актер рассчитывал и в дальнейшем исполнять роль Кларка Кента, однако Ганн и его коллега Питер Сафран решили выбрать на роль супергероя более молодого артиста.