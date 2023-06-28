Дэвид Коренсвет и Рейчел Броснахэн сыграют Кларка Кента и Лоис Лейн в новом фильме о Супермене

Американский актер Дэвид Коренсвет, известный по сериалу «Голливуд» и хоррору «Перл», станет новым Суперменом в грядущем фильме Джейса Ганна. Об этом сообщил The Hollywood Reporter.
Его партнершей по картине «Супермен: Наследие» станет актриса Рейчел Броснахэн, снимавшаяся в лентах «Умереть за доллар» и «Игры шпионов». Она исполнит роль возлюбленной главного героя — Лоис Лейн.
По информации издания, Коренсвет и Броснахэн были в числе шести артистов, кандидатуры которых рассматривали на ключевые роли в новом проекте. В ходе кастинга они обошли Николаса Холта, Тома Бриттни, Эмму Маки и Фиби Дайневор.
Коренсвет станет четвертым актером, которому удавалось воплотить культовый образ в полнометражном кино. Предыдущими артистами, сыгравшими Кларка Кента, были Кристофер Рив, Брэндон Рут и Генри Кавилл.
Кавилл появился в фильмах «Бэтман против Супермена» 2016 года и «Лига справедливости» 2017 года, а также сыграл камео в «Черном Адаме». Актер рассчитывал и в дальнейшем исполнять роль Кларка Кента, однако Ганн и его коллега Питер Сафран решили выбрать на роль супергероя более молодого артиста.
«Супермен: Наследие» должен выйти на экраны 11 июля 2025 года. Съемки картины запланированы на начало 2024 года. Создателям фильма предстоит еще найти артистов на роли Лекса Лютора и других персонажей.