Звезда «Однажды в сказке» Софи Лоу спасает сестру на дне океана в трейлере «Погружения»

Фильм снял режиссер Максимилиан Эрленвейн. Его работа выйдет на большие экраны 25 августа. Лента расскажет о двух сестрах-дайверах, которые погружаются на дно океана и сталкиваются со смертельной опасностью.
По сюжету картины одна из героинь попадает в ловушку: ее придавливает огромным фрагментом скалы прямо под водой. Вторая сестра безуспешно пытается вызволить заложницу, после чего отправляется за помощью на поверхность.
Судя по трейлеру, найти кого‑нибудь, кто бы мог помочь девушкам, окажется непросто. Ситуация будет осложнена тем, что на спасение сестры у героини Лоу — лишь 20 минут.