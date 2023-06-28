Свитер принцессы Дианы с черной овечкой выставили на аукцион Sotheby’s

Красный свитер с черной овечкой в окружении белых, который британская принцесса Диана надевала на игру в поло в 1981 году, выставили на аукцион Sotheby’s в Нью-Йорке. Об этом сообщил W Magazine.
Свитер марки Warm & Wonderful, созданный дизайнерами Салли Муир и Джоанной Осборн, будет представлен на торгах впервые. Он считается одним из самых известных и символичных предметов гардероба леди Ди.
С 1994 года марка не выпускает подобные вещи. Тем не менее, экземпляр свитера находится в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Кроме того, актриса Эмма Корин надевала реплику знаменитого свитера на съемках четвертого сезона сериала «Корона».
Оригинальный свитер же, принадлежащий принцессе Диане, хранился на чердаке у Муир и Осборн. Авторы вещи обнаружили его в марте 2023 года, когда искали старую выкройку в своем архиве.
«Теперь, почти четыре десятилетия спустя, этот единственный в своем роде свитер из овечьей шерсти готов попасть в руки удачливого коллекционера», — заявили дизайнеры.
Свитер станет хедлайнером Fashion Icons Sale — онлайн-мероприятия, которое пройдет в сентябре. Предполагается, что за предмет из гардероба леди Ди выручат от 50 до 80 тыс. долларов.
«Этот исключительный предмет одежды, тщательно сохраненный, несет в себе нотки грации, очарования принцессы Дианы и ее острого взгляда на моду», — подчеркнула глава отдела моды и аксессуаров Sotheby’s Синтия Холтон.