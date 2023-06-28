Свитер принцессы Дианы с черной овечкой выставили на аукцион Sotheby’s

С 1994 года марка не выпускает подобные вещи. Тем не менее, экземпляр свитера находится в музее Виктории и Альберта в Лондоне. Кроме того, актриса Эмма Корин надевала реплику знаменитого свитера на съемках четвертого сезона сериала «Корона».