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Эрик Робертс снимется в психологическом хорроре «Down Below»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:48

Американский актер Эрик Робертс, известный по фильмам «Поезд-беглец» и «Неудержимые», снимется в психологическом хорроре «Down Below». Об этом сообщил Deadline.

Фильм поставит режиссер Спайдер Доброфски, известный как автор сценариев картин «Слеза» и «Домохозяйки Северного полюса». Съемки ленты уже стартовали. В них участвуют актеры Хатч Дано и Кристофер Ливингстон.

Будущий хоррор расскажет о молодом шерифе и человеке, подозреваемом в совершении преступления. В канун Рождества героям предстоит столкнуться со зловещей силой и обнаружить, что их жизни переплетены.

Робертс сыграет психолога-интеллектуала, сотрудничающего с полицией. Его пациентом окажется коп, отстраненный от работы за насилие по отношению к гражданскому лицу.

Разработкой картины занимается High Stake Entertainment. Когда фильм будет готов и выйдет на экраны, пока неясно.

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Эрик Робертс
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