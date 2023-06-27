Эрик Робертс снимется в психологическом хорроре «Down Below»

Американский актер Эрик Робертс, известный по фильмам «Поезд-беглец» и «Неудержимые», снимется в психологическом хорроре «Down Below». Об этом сообщил Deadline.
Фильм поставит режиссер Спайдер Доброфски, известный как автор сценариев картин «Слеза» и «Домохозяйки Северного полюса». Съемки ленты уже стартовали. В них участвуют актеры Хатч Дано и Кристофер Ливингстон.
Будущий хоррор расскажет о молодом шерифе и человеке, подозреваемом в совершении преступления. В канун Рождества героям предстоит столкнуться со зловещей силой и обнаружить, что их жизни переплетены.
Робертс сыграет психолога-интеллектуала, сотрудничающего с полицией. Его пациентом окажется коп, отстраненный от работы за насилие по отношению к гражданскому лицу.
Разработкой картины занимается High Stake Entertainment. Когда фильм будет готов и выйдет на экраны, пока неясно.