Вышел дебютный сборник поэзии Дрейка и его соавторки Кензы Самир

Канадский рэпер Дрейк выпустил дебютный сборник поэзии совместно со своей соавторкой Кензой Самир. Информация об издании появилась на сайте drakerelated.com.
Книга называется «Titles Ruin Everything» («Заголовки все портят»), ее подзаголовок звучит как «Поток сознания Обри Грэма и Кензы Самир». Обри Дрейк Грэм — это полное имя Дрейка.
Сборник форматом 5,75 на 8,25 дюйма опубликовало издательство Phaidon. Он вышел в синей однотонной обложке. Книгу уже можно заказать на сайте музыканта, ее стоимость составляет 19,95 доллара.
Издание обещают прислать покупателю в течение одной-двух недель. Стоимость доставки не входит в указанную выше сумму.
«Не знаю, хотел ли я когда‑то, чтобы люди покупали или поддерживали что‑то еще в моей жизни… наша первая книга теперь доступна на сайте и у других избранных ритейлеров», — написал в соцсетях Дрейк.