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На дипломном показе в дагестанском худучилище участвовали модели с крестами. СК начал проверку

Семён Гудошников
Сегодня в 22:02

Управление Следственного комитета по Дагестану начало проверку из‑за показа дипломных работ в Дагестанском художественном училище. Об этом говорится в телеграм-канале ведомства.

Одна из учениц отделения дизайна представила на дефиле костюмы, в которых использовалась христианская символика. У некоторых моделей были кресты за спинами и нимб из колючей проволоки.

Видео с показа выложил 25 июня в инстаграме* паблик «Тут Дагестан». В комментариях под постом самыми популярными стали негативные комментарии. Пользователи говорят, что студентка «опозорила республику» и призывают христиан подать в суд за оскорбление чувств верующих.

Депутат Госдумы от Дагестана Султан Хамзаев тоже раскритиковал коллекцию. Вот несколько пассажей из его телеграм-поста: «Искусство должно быть красивым, нести правильные смыслы, а не уродство!»; «С таким творчеством и враги с ЛГБТ-шной пропагандой не нужны!»; «Запад гниет из‑за вот такого уродливого искусства „мы не мешаем детям творить“».

Министерство культуры Дагестана вместе с представителями муфтията, РПЦ и директором местной сети бойцовских клубов провело встречу с сотрудниками училища. После этого директору учебного заведения Мухтару Камбулатову объявили выговор.

Ведущий педагог училища Мадина Алиева поддержала выпускницу: «Мы ни секунды не хотели никого задеть. Ученица изобразила в своей дипломной работе эфемерный дух, который одолевает художника. Мы ни разу не думали ни о чем провокационном или неправильном. Это театральный костюм».

На сайте учебного заведения отмечено, что дипломная работа студентки — это рассуждение о модельере Александре Маккуине. «Тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, разрабатывалась как театральный костюм. Дополнительным источником вдохновения послужил фильм Федерико Феллини „Джульетта и духи“. Работа велась под контролем ведущего педагога. Диплом — это не спонтанное действие, это большой труд. В концепции были предусмотрены две составляющие: первая — это обыденный бытовой образ; вторая часть диплома — это образ, одолевающих духов. Для передачи образов использовался контраст цвета и гротеск, абсолютно необходимый для достижения заданного образа. Никаких провокационных или пропагандирующих задач не было», — говорится в сообщении.

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской организацией, его деятельность в стране запрещена.

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Следственный комитетГосдумаРПЦ
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Султан ХамзаевМадина Алиева
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