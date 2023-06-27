На дипломном показе в дагестанском худучилище участвовали модели с крестами. СК начал проверку

На сайте учебного заведения отмечено, что дипломная работа студентки — это рассуждение о модельере Александре Маккуине. «Тема разрабатывалась на основе его работ и рассуждений о моде, разрабатывалась как театральный костюм. Дополнительным источником вдохновения послужил фильм Федерико Феллини „Джульетта и духи“. Работа велась под контролем ведущего педагога. Диплом — это не спонтанное действие, это большой труд. В концепции были предусмотрены две составляющие: первая — это обыденный бытовой образ; вторая часть диплома — это образ, одолевающих духов. Для передачи образов использовался контраст цвета и гротеск, абсолютно необходимый для достижения заданного образа. Никаких провокационных или пропагандирующих задач не было», — говорится в сообщении.