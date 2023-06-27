В России выйдет спортивная драма «Паралимпиец» с Аскаром Ильясовым в главной роли

«На создание этого проекта меня вдохновили наши паралимпийцы, победа в 2018 году нашего лыжника Александра Калядина на Паралимпиаде в Корее. Меня удивило, что мало кто в нашей стране интересовался выступлением паралимпийцев, что почти ничего не было слышно про первое золото Казахстана. Познакомившись ближе с паралимпийским движением в нашей стране, мы решили создать собирательный образ спортсмена, чтобы рассказать больше личных историй паралимпийцев в одном персонаже», — рассказал режиссер.