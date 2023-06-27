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В России выйдет спортивная драма «Паралимпиец» с Аскаром Ильясовым в главной роли

Дарья Мельникова
Сегодня в 21:23

29 июня в российский прокат выйдет казахская спортивная драма «Паралимпиец», в основу которой легла реальная история. Приобрести билеты на показ можно на «Афише».

Сюжет рассказывает о молодом и перспективном лыжнике Максате, с детства мечтающем завоевать олимпийское золото. У него были для этого все шансы, однако из‑за аварии он уже не может вернуться в сборную.

Спортсмен пребывает в депрессии, пока ему не предлагают попробовать свои силы на Паралимпийских играх. «Получив от жизни второй шанс, Максат должен будет преодолеть новые препятствия, чтобы показать себе и окружающим, на что он способен», — гласит синопсис проекта.

Главную роль в «Паралимпийце» исполнил звезда сериалов «Нулевой пациент» и «Эпидемия» Аскар Ильясов. Помимо него в ленте снялись спортсмены — члены паралимпийской сборной Казахстана, герои зимних Игр 2018 и 2022 годов.

В качестве режиссера фильма выступил Алдияр Байракимов («История одного отката»). Он также написал сценарий совместно с Венерой Каиржановой («Хлоп-топ») и Романом Жуковым.

«На создание этого проекта меня вдохновили наши паралимпийцы, победа в 2018 году нашего лыжника Александра Калядина на Паралимпиаде в Корее. Меня удивило, что мало кто в нашей стране интересовался выступлением паралимпийцев, что почти ничего не было слышно про первое золото Казахстана. Познакомившись ближе с паралимпийским движением в нашей стране, мы решили создать собирательный образ спортсмена, чтобы рассказать больше личных историй паралимпийцев в одном персонаже», — рассказал режиссер.

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Аскар ИльясовРоман Жуков
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