«Вот и наш новый дом»: вышел дебютный трейлер нового сезона «Футурамы»

Hulu опубликовал дебютный трейлер восьмого сезона культового сериала «Футурама». Его премьера состоится 24 июля.
Подробности сюжета пока не разглашаются, но, по словам авторов, новые серии порадуют не только поклонников, но и новых зрителей. Сериал затронет пандемию и вакцинацию, бум криптовалют и другие злободневные темы.
К озвучке персонажей вернулись Билли Уэст, Кэти Сагал, Тресс МакНилл, Морис ЛаМарш, Лорен Том, Фил ЛаМарр и Джон ДиМаджо.
О возвращении сериала на экраны стало известно в феврале 2022 года. «Футурама» завершилась в 2013 году эпизодом «Тем временем». В нем Фрай и Лила смогли жить полной жизнью, пока весь мир был заморожен во времени. В последние минуты эпизода профессор Хьюберт Фарнсворт предлагает паре вернуться в свой мир. Теперь поклонники гадают, сохранятся ли отношения Фрая и Лилы в восьмом сезоне, или перезагрузка начнет все с чистого листа.
Продолжение шоу разрабатывали его создатели Дэвид Сэмюэл Коэн и Мэтт Грейнинг. «Футурама» рассказывает о жизни доставщика пиццы Филипа Фрая, который случайно заморозил себя в последний день 1999 года и проснулся тысячу лет спустя. В своей новой жизни он встретил одноглазую мутантку Лилу и робота Бендера, которые стали его друзьями.