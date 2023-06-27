«Вот и наш новый дом»: вышел дебютный трейлер нового сезона «Футурамы»

О возвращении сериала на экраны стало известно в феврале 2022 года. «Футурама» завершилась в 2013 году эпизодом «Тем временем». В нем Фрай и Лила смогли жить полной жизнью, пока весь мир был заморожен во времени. В последние минуты эпизода профессор Хьюберт Фарнсворт предлагает паре вернуться в свой мир. Теперь поклонники гадают, сохранятся ли отношения Фрая и Лилы в восьмом сезоне, или перезагрузка начнет все с чистого листа.