«Новые люди» объединятся с «Партией роста» экс-бизнес-омбудсмена Бориса Титова

Основатель «Партии Роста», бывший уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов добавил: «Мы видим реальную опасность возврата в наше „светлое“ прошлое. Мы видим это в выступлениях и действиях многих политиков. Видим совершенно точные очертания плановой экономики, государственного регулирования цен. Это стало актуальной повесткой дня. Мы знаем, к чему это приведёт. Это не только очереди за колбасой, но и нестабильность, падение уровня жизни. Мы будем терять людей».