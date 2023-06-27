«Новые люди» объединятся с «Партией роста» экс-бизнес-омбудсмена Бориса Титова

Партия «Новые люди» решила образовать политический союз с «Партией роста», заявил глава фракции «Новых людей», президент российской косметической компании «Faberlic» Алексей Нечаев.
«Наши центральные органы приняли решение по созданию политического союза двух партий как основы для более широкой коалиции всех прогрессивных сил России», — цитирует его слова «Интерфакс».
Нечаев отметил, что на предстоящих выборах партии будут выставлять либо объединенного кандидата, либо, если обе партии уже выставили кандидатов, то менее сильного снимут. Там, где нужно собирать подписи, проще будет проходить «Новых людей».
«Мы видим, как много есть политических сил, которые тащат нас в архаику. Занимаются пережёвыванием старых эмоций и символов. Этому много примеров. В частности, события 24 июня, когда под лозунгами справедливости и псевдопатриотизма произошёл удар по России, по её будущему. Этому архаичному движению надо поставить барьер», — сказал Нечаев.
Основатель «Партии Роста», бывший уполномоченный при президенте по защите прав предпринимателей Борис Титов добавил: «Мы видим реальную опасность возврата в наше „светлое“ прошлое. Мы видим это в выступлениях и действиях многих политиков. Видим совершенно точные очертания плановой экономики, государственного регулирования цен. Это стало актуальной повесткой дня. Мы знаем, к чему это приведёт. Это не только очереди за колбасой, но и нестабильность, падение уровня жизни. Мы будем терять людей».
По словам Титова, хоть партии где‑то имеют разные точки зрения, они «в целом одного поля ягоды, одной системы мышления людей, думаю, обо всем договоримся».
В «Новых людях» отметили, что партии будут совместно формировать «новую прогрессивную повестку», в основе которой будут предложения по защите гражданских прав, свободного рынка и усилению национальной экономики. Помимо этого, в нее войдут планы «по скорейшему достижению целей СВО мирным путем» для дальнейшего укрепления позиций России на международной арене.
При этом слияния в одну партию пока не планируется. Титов сказал, что такая перспектива возможна в будущем, но это будет зависеть от того, как сложится политическая ситуация. Нечаев добавил, что необходимости в новом названии для объединения пока нет.
Партия «Новые люди» была создана в марте 2020 года и в следующем году на выборах в Госдуму набрала 5,32% голосов, получив 15 депутатских мандатов. «Партия Роста», образованная в 2016-м на базе партии «Правое дело», показала на думских выборах предпоследний результат, набрав 0,52% голосов, но по одномандатному округу от партии смогла избраться в Госдуму Оксана Дмитриева.