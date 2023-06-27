Видеоверсию мюзикла «Норд-Ост» выпустят в российский кинопрокат

Видеоверсию мюзикла «Норд-Ост», поставленного по роману Вениамина Каверина «Два капитана», можно будет посмотреть в российских кинотеатрах. Об этом сообщил Theatre HD.
Спектакль покажут на большом экране в более чем 50 городах. Зрителям впервые станет доступна адаптированная киноверсия. По словам создателей, она заметно отличается от предыдущих видеозаписей мюзикла.
Для создания новой видеверсии ролики со спектаклей тщательно отреставрировали, в том числе с применением искусственного интеллекта. «В итоге удалось добиться максимально возможного качества для записи двадцатилетней давности», — утверждают специалисты.
Съемки мюзикла были сделаны в 2003 году — в том же году «Норд-Ост» получил театральную премию «Золотая маска». Главные роли в спектакле исполнили Андрей Богданов и Екатерина Гусева.
Создателями постановки выступили Алексей Иващенко, Георгий Васильев, Зиновий Марголин, Елена Богданович. Видеоверсия спектакля длится 2 часа 50 минут.
«Надеемся, что печатления от масштаба увиденного будут сопоставимы с теми, что зрители ежедневно испытывали в театре, где на сцену приземлялся самолёт в натуральную величину. Для поклонников мюзикла и дуэта „Иваси“ это лучший повод собраться, чтобы вспомнить любимый спектакль и познакомить с ним с ним друзей, родных, детей», — заявила команда Theatre HD.
Мюзикл «Норд-Ост» поставили в Москве в 2001 году. Это был первый российский мюзикл, созданный по бодвейским технологиям. Он шел ежедневно на сцене театрального центра на Дубровке более года, был показан свыше 400 раз.
Успех постановки прервали трагические события: в октябре 2002 года вооруженные боевики захватили театральный центр, где проходил мюзикл, и взяли в заложники зрителей и артистов. Согласно официальным данным, в ходе теракта погибли 130 человек, более 700 пострадали.