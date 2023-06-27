Видеоверсию мюзикла «Норд-Ост» выпустят в российский кинопрокат

«Надеемся, что печатления от масштаба увиденного будут сопоставимы с теми, что зрители ежедневно испытывали в театре, где на сцену приземлялся самолёт в натуральную величину. Для поклонников мюзикла и дуэта „Иваси“ это лучший повод собраться, чтобы вспомнить любимый спектакль и познакомить с ним с ним друзей, родных, детей», — заявила команда Theatre HD.