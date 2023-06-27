Звезда «Черной пантеры» Анджела Бассетт получит почетный «Оскар»

В 2023 году она была номинирована в той же категории за роль королевы Рамонды в «Черной пантере: Ваканда навсегда». Но награда вновь досталась другой претендентке. Кроме фильмов о Черной пантере Бассет известна ролями в картинах «Ребята по соседству», «Малкольм Икс», «Музыка сердца» и «Миссия невыполнима: Последствия».