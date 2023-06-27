Звезда «Черной пантеры» Анджела Бассетт получит почетный «Оскар»

Американской актрисе Анджеле Бассет вручат почетную премию «Оскар», сообщает Би-би-си. По словам президента Академии Джанет Янг, Бассет показала непревзойденную игру, которая установила новые стандарты актерского мастерства.
Актриса удостоится почетного «Оскара» через 30 лет после того, как впервые была номинирована на статуэтку. В 1993 году она претендовала на премию Киноакадемии как лучшая актриса второго плана за роль Титы Тернер в фильме «What’s Love Got to Do with It».
В 2023 году она была номинирована в той же категории за роль королевы Рамонды в «Черной пантере: Ваканда навсегда». Но награда вновь досталась другой претендентке. Кроме фильмов о Черной пантере Бассет известна ролями в картинах «Ребята по соседству», «Малкольм Икс», «Музыка сердца» и «Миссия невыполнима: Последствия».
Вместе с Бассет почетный «Оскар» получит 96-летний актер, сценарист и режиссер Мел Брукс. В 1969 году он был удостоен статуэтки Академии за лучший оригинальный сценарий к музыкальной комедии «Продюсеры».
Еще одной обладательницей почетного «Оскара» станет Кэрол Литтлтон, которая занималась монтажом фильмов «Инопланетянин», «Жар тела», «Большое разочарование», «Места в сердце» и «Маньчжурский кандидат».
Почетные награды присуждаются за значительные карьерные достижения и вклад в киноиндустрию. Лауреаты получат статуэтки на церемонии Governors Awards в ноябре.