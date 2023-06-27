Каждый второй россиянин допускает существование тайного мирового правительства

При этом доля россиян, верящих в тайную глобальную власть, сократилась на 18 процентных пунктов с 2018 года (тогда таких было 67%). В 2014 году существование мирового закулисья допускали 45%, но в то время эта точка зрения чаще была распространена среди высокообразованных граждан (51%), а сейчас — среди имеющих неполное среднее образование (61%).