Каждый второй россиянин допускает существование тайного мирового правительства

Почти половина Россиян (49%) считает, что мировое правительство, которое влияет на все глобальные процессы и контролирует власти многих государств, скорее существует, чем нет. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.
Вера в тайную глобальную власть присуща главным образом россиянам старше 45 лет (в группе 45–59 лет таких 58%, в возрасте от 60 лет — 53%), проживающим в Северо-Западном (60%), Уральском (56%) или Южном федеральном округе (55%) и предпочитающим смешанную модель медиапотребления (55%).
О том, что тайного мирового правительства скорее не существует, думает 36% россиян. Эту категорию граждан отличают молодой возраст (18–24 года — 54%, 25–34 года — 50%), наличие высшего образования (40%) и активное пользование интернетом (49%). Телезрители склонны верить в мировое закулисье в 1,6 раза чаще, чем активные пользователи сети.
По мнению опрошенных, мировое правительство состоит преимущественно из олигархов и миллиардеров (25%), американской элиты и правительства США (19%), мировых лидеров (7%). В 2018 году американцев в состав мирового правительства записывали лишь 9% россиян.
В качестве целей глобального закулисья респонденты обычно называют: господство над всем миром (23%), завоевание России и уничтожение русского народа (19%), регулирование численности населения планеты (15%) и обогащение (12%).
Чем старше россияне, тем чаще они считают целью мирового правительства уничтожение русского народа. Если в группе старше 60 такой ответ звучал от каждого третьего (33%), то среди молодежи 18–24 лет — только от 4%.
Еще одно отличие молодежи (18–24 лет) от более старшего поколения. Среди первых большинство (56%) из тех, кто верит в мировое правительство, считает, что России с ним следует сотрудничать, в то время как больше половины респондентов старше 35 лет полагает, что с ним необходимо бороться.
При этом доля россиян, верящих в тайную глобальную власть, сократилась на 18 процентных пунктов с 2018 года (тогда таких было 67%). В 2014 году существование мирового закулисья допускали 45%, но в то время эта точка зрения чаще была распространена среди высокообразованных граждан (51%), а сейчас — среди имеющих неполное среднее образование (61%).