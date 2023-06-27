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Эксперт рассказал, как в квартирах в Чертаново и Новой Москве могли оказаться змеи

Виктория Шанина
Сегодня в 12:52

Змеи начали приползать к домам в Новой Москве из‑за жары и засухи, чтобы охладиться и попить. Об этом РИА «Новости» рассказал начальник отдела по сохранению биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Сергей Бурмистров.

«Змеи в принципе активны, и из‑за засухи и жары они ищут влажные места. Их можно встретить около подъезда, под подъездом, могут заползти под фундамент, где прохладно либо есть водоем, либо [где] поливают, и лужи остаются», — пояснил он.

Так Бурмистров объяснил, почему поселение Московский, расположенное недалеко от аэропорта Внуково, атаковали змеи. Он уточнил, что встретить их можно не только в Московском, но и в других районах Москвы и Подмосковья.

«Обращений достаточно много, но отлов мы не производим, потому что это ужи. Ужи никому не вредят, сами не нападают, если их не трогать», — заключил Бурмистров.

В начале июня москвичка из Чертаново обнаружила змею в своей ванной в многоквартирном доме. К ней выслали сотрудников пожарно-спасательного гарнизона Москвы, пресмыкающееся поймали, и никто не пострадал.

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теги
Международный аэропорт Внуково
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Сергей Бурмистров
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