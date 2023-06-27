У сценариста «Шоу Трумана» есть идея для сериала по мотивам фильма

«В конце первого сезона мальчик из Гарлема и богатая девочка обнаруживают, что их тянет друг к другу. Они оба чувствуют, что ведут себя не так, как все, кого они когда‑либо встречали. Во втором сезоне телеканал отчаянно пытался бы предотвратить их роман», — рассказывает Никкол.