У сценариста «Шоу Трумана» есть идея для сериала по мотивам фильма

В 2023 году фильму «Шоу Трумана» исполнилось 25 лет и ажиотаж вокруг картины вновь набрал обороты, а пользователи в соцсетях активно обсуждают, что ее сюжет по-прежнему актуален. На этой волне сценарист оригинальной ленты Эндрю Никкол признался, что у него есть идея, как превратить «Шоу Трумана» в сериал, пишет Screen Rant.
Фильм 1998 года был сосредоточен вокруг Трумана Бербэнка, который живет обычную жизнь и даже не подозревает, что является главным героем большого шоу, его дом — это декорация, а все его знакомые — актеры. Главную роль в «Шоу Трумана» сыграл Джим Керри.
По задумке Никкола, сериал будет посвящен двум новым персонажам (Джима Керри в его планах нет). Герои окажутся в той же ловушке — в искусственно созданных реалиях.
Внутри своего сериала Эндрю Никкол хотел бы создать сеть с несколькими телеканалами, на каждом из которых бы транслировалась жизнь персонажей, подобных Труману. Этим героям не суждено встретиться, но однажды девочка из Нью-Йорка и мальчик из Гарлема каким‑то образом пересекаются и влюбляются друг в друга.
«В конце первого сезона мальчик из Гарлема и богатая девочка обнаруживают, что их тянет друг к другу. Они оба чувствуют, что ведут себя не так, как все, кого они когда‑либо встречали. Во втором сезоне телеканал отчаянно пытался бы предотвратить их роман», — рассказывает Никкол.
Сценарист отмечает, что «другая форма выражения», например, сериал или мюзикл, не должна навредить оригинальной ленте. Кроме того, Никкол не пытается придумать, что происходило в жизни Трумана после финала фильма. Существующая концовка вполне самодостаточна и продолжение истории персонажа может только все испортить.
Будет ли Никкол предлагать свою задумку киностудиям и есть ли у такого сериала будущее, пока сказать сложно.