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Элизабет Бэнкс и Микаэла Джае Родригес снимутся в триллере «Уход за кожей»

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:43

Американская актриса Элизабет Бэнкс, известная по франшизе «Голодные игры» и фильму «Ангелы Чарли, снимется в триллере „Уход за кожей“ („Skincare“) Остина Питерса. Об этом сообщил Deadline.

В актерский состав картины также войдут звезда сериала „Поза“ Микаэла Джае Родригес, Льюис Пуллман („Топ Ган: Мэверик“, „Уроки химии“), Луис Джерардо Мендес („Убийство на яхте“) и Нейтан Филлион („Касл“).

Съемки проекта уже начались. Ими занимаются компании Iervolino и Lady Bacardi Entertainment, а также продюсеры Джонатан Шварц и Логан Лерман. Действие ленты разворачивается в Голливуде.

Сюжет фильма, который описывают как триллер о тщеславии, держат в секрете. Известно, что сценарий подготовил сам режиссер Остин Питерс вместе с Дирингом Риганом и Сэмом Фрейлихом. Последние также выступили исполнительными продюсерами картины.

»«Уход за кожей» — это фильм с сильным визуальным воздействием, который, благодаря актерскому составу и задействованным в нем работникам, обладает огромным потенциалом«», — сказал продюсер Андреа Иерволино.

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Элизабет БэнксДжонатан ШварцЛоган Лерман
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