Элизабет Бэнкс и Микаэла Джае Родригес снимутся в триллере «Уход за кожей»

Сюжет фильма, который описывают как триллер о тщеславии, держат в секрете. Известно, что сценарий подготовил сам режиссер Остин Питерс вместе с Дирингом Риганом и Сэмом Фрейлихом. Последние также выступили исполнительными продюсерами картины.