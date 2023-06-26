В МГУ имени Ломоносова отменили традиционное вручение красных дипломов в главном здании

В Московском государственном университете имени Ломоносова отменили торжественное вручение красных дипломов, которое обычно проходит в актовом зале главного здания вуза. Об этом сообщил ТАСС.
Дипломы с отличием планировали вручить выпускникам 27 и 29 июня. Теперь же студенты получат документы на своих факультетах, об этом распорядился ректор университета Виктор Садовничий.
По какой причине он решил отказаться от традиционной церемонии вручения красных дипломов в главном здании МГУ, неизвестно. Вместо нее 29 июня в актовом зале пройдет торжественное собрание выпускников-отличников.
Факультеты обязали пригласить обладателей красных дипломов на это мероприятие. Оно будет устроено в честь Дня выпускника для поздравления лучших студентов, заканчивающих вуз в 2023 году.