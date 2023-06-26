В США уборщик в лаборатории случайно уничтожил результат 25-летнего исследования

В лаборатории Политехнического института Ренсселера в США уборщик уничтожил 25 лет исследований, ученым придется начинать все заново. Об этом пишет New York Post.
Сотрудник клининговой компании Daigle Cleaning Services пришел в лабораторию и услышал раздражающий звук со стороны морозильных камер, который указывал на поломку. Одна из камер требовала починки и была обозначена табличкой «Здесь уборка не требуется». Но уборщик ее, по-видимому, не заметил, и просто отключил аппарат.
Интересно, что на табличке было указано также: «Вы можете нажать кнопку отключения звука на 10 секунд». А еще, что судьбу исследования решили считаные дни: чинить морозильные камеры должны были прийти буквально через трое суток.
Внутри морозилок хранились клеточные культуры, образцы и другие элементы исследования, которые должны находиться в температуре –112 градусов по Фаренгейту (–44 градуса по Цельсию). Когда уборщик отключил камеру из‑за назойливого звука, температура в ней подскочила до –25,6 градуса (–3,5 по Цельсию).
Как отмечает NYP, исследование ученых было сосредоточено на фотосинтезе и, предположительно, должно было поспособствовать развитию солнечных панелей. Но результате длительного исследования были почти полностью уничтожены или скомпроментированы.
Политехнический институт Ренсселера подал иск к Daigle Cleaning Services с требованием возместить как минимум 1 млн долларов. Автор иска, адвокат Майкл Гинзберг, настаивает, что клининговая компания и конкретно этот уборщик проявили халатность.