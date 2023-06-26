В США уборщик в лаборатории случайно уничтожил результат 25-летнего исследования

Сотрудник клининговой компании Daigle Cleaning Services пришел в лабораторию и услышал раздражающий звук со стороны морозильных камер, который указывал на поломку. Одна из камер требовала починки и была обозначена табличкой «Здесь уборка не требуется». Но уборщик ее, по-видимому, не заметил, и просто отключил аппарат.