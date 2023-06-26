Египет начал выдавать транзитные визы на 96 часов

Египетские власти предоставили возможность получать бесплатную транзитную визу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Egypt Air.
Получить транзитную визу для въезда в страну можно на срок от 8 до 96 часов. Оформляется она бесплатно по прибытии в международный аэропорт Каира.
Чтобы получить визу, после прилета необходимо обратиться в транзитный офис авиакомпании и заполнить специальную справку-форму (стандартную для таких случаев).
В Egypt Air считают, что Египет принял такое решение для активизации въездного туризма. Оно соответствует текущей ориентации страны «на достижение целей устойчивого развития и для обеспечения поддержки путешественников и гостей Египта».
Граждане России для въезда в Египет на срок до 1 месяца могут оформить однократную визу. Сделать это можно в консульском отделе посольства Египта в Москве или по прибытии в международных аэропортах страны, стоимость — 25 долларов.