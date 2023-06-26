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Египет начал выдавать транзитные визы на 96 часов

Виктория Шанина
Сегодня в 20:04

Египетские власти предоставили возможность получать бесплатную транзитную визу. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на авиакомпанию Egypt Air.

Получить транзитную визу для въезда в страну можно на срок от 8 до 96 часов. Оформляется она бесплатно по прибытии в международный аэропорт Каира.

Чтобы получить визу, после прилета необходимо обратиться в транзитный офис авиакомпании и заполнить специальную справку-форму (стандартную для таких случаев).

В Egypt Air считают, что Египет принял такое решение для активизации въездного туризма. Оно соответствует текущей ориентации страны «на достижение целей устойчивого развития и для обеспечения поддержки путешественников и гостей Египта».

Граждане России для въезда в Египет на срок до 1 месяца могут оформить однократную визу. Сделать это можно в консульском отделе посольства Египта в Москве или по прибытии в международных аэропортах страны, стоимость — 25 долларов.

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EgyptAir
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