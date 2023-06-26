На актрису Анастасию Заворотнюк завели дело из‑за налоговой задолженности

В отношении российской актрисы Анастасии Заворотнюк, известной по сериалу «Моя прекрасная няня», возбудили дело из‑за налоговой задолженности. Об этом написала «Комсомольская правда».
По информации СМИ, Заворотнюк задолжала 170 тыс. рублей. Эта сумма остается невыплаченной уже настолько давно, что данные артистки переданы судебным приставам, утверждает газета.
Федеральная налоговая служба внесла Заворотнюк в черный список. По какой причине семья Заворотнюк не платит налоги, неизвестно. В «КП» предполагают, что близкие актрисы столкнулись с финансовыми трудностями.
Как отмечает издание, супруг артистки Петр Чернышев остался без работы. Он, по словам журналистов газеты, должен был участвовать в ледовом шоу Татьяны Навки «Спящая красавица. Легенда двух королевств», но его заменили на другого спортсмена.
По данным «Комсомолки», Чернышев покинул проект по личным причинам и вернется в команду шоу только в зимнем сезоне. При этом ему приходится оплачивать дорогостоящее лечение жены от глиобластомы головного мозга и заботиться о родственниках.
Анастасия Заворотнюк лечится от рака мозга с 2019 года. О состоянии здоровья актрисы ее семья публично не рассказывает. Известно, что зимой 52-летнюю артистку выписали из московской онкологической клиники.