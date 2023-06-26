Глава Российского союза молодежи ушел в отставку после сообщений о дебоше в самолете

«Конфликта не было, я вообще не понимаю, откуда это взялось. Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался и ни на какие войны никто никого не отправлял. Наверное, что неправильно было, мы громко разговаривали и, наверное, мешали», — рассказал Красноруцкий свою версию.