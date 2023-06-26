Глава Российского союза молодежи ушел в отставку после сообщений о дебоше в самолете

Председатель Российского союза молодежи (РСМ) Павел Красноруцкий объявил о своей отставке. Ранее сообщалось, что он устроил дебош на борту самолета.
«Это моя личная позиция и инициатива. Считаю, что организация достигла высокого уровня развития, и за эти годы сформировалась сильная команда, способная дальше развивать РСМ», — написал он. Красноруцкий напомнил, что возглавлял РСМ с 2012 года и прошел «длинный и интересный путь».
18 июня телеграм-канал Baza сообщил, что Красноруцкий устроил дебош на борту самолета из Ханты-Мансийска в Москву. Он выпивал виски в бизнес-классе и решил отнести алкоголь в эконом, но бортпроводники предупредили, что из‑за этого ему могут больше не дать алкоголь.
По данным Baza, Красноруцкий пригрозил «отправить на войну» бортпроводника и поругался с другим пассажиром. Уже в аэропорту Шереметьево полиция составила на главу РСМ два протокола «о мелком хулиганстве и появлении в общественном месте в состоянии опьянения». В то время он «ругался матом» на правоохранителей и «пытался схватить их за форму», добавил канал.
«Конфликта не было, я вообще не понимаю, откуда это взялось. Точно никто ни у кого виски не требовал, ни с кем не дрался и ни на какие войны никто никого не отправлял. Наверное, что неправильно было, мы громко разговаривали и, наверное, мешали», — рассказал Красноруцкий свою версию.