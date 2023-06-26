Уэс Андерсон сказал, что в его следующей картине Бенисио Дель Торо будет в каждом кадре

Автор «Города астероидов» и «Отеля „Гранд Будапешт“» Уэс Андерсон раскрыл в интервью Le Monde некоторые подробности его следующего фильма.
По словам режиссера, главную роль в ленте сыграет Бенисио Дель Торо, и, более того, актер будет в каждом кадре картины. Андерсон также отметил, что откажется от формата сборника нескольких историй, который он использовал во «Французском вестнике». Его следующий фильм будет линейным.
«Мой следующий художественный фильм будет линейным, с Бенисио Дель Торо в каждом кадре. Я не могу сказать вам ничего больше, кроме того, что картина будет о шпионаже, отношениях отца и дочери и выполнена, скажем так, в достаточно мрачных тонах», — отметил Андерсон.
Премьера последнего фильма Уэса Андерсона «Город астероидов» прошла на Каннском кинофестивале, где картина претендовала на «Золотую пальмовую ветвь», но осталась без награды. Анна Стрельчук рассказывала, как в этой ленте форма и визуальные приемы вновь довлеют над содержанием и почему эксплуатация звездных лиц в кадре ее не спасает.