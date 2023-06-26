Уэс Андерсон сказал, что в его следующей картине Бенисио Дель Торо будет в каждом кадре

«Мой следующий художественный фильм будет линейным, с Бенисио Дель Торо в каждом кадре. Я не могу сказать вам ничего больше, кроме того, что картина будет о шпионаже, отношениях отца и дочери и выполнена, скажем так, в достаточно мрачных тонах», — отметил Андерсон.