В Ростове-на-Дону отменили концерт группы «Ночные снайперы»

Изначально концерт в Ростове-на-Дону должен был пройти 9 июня, однако в конце мая Арбенина сообщила, что поскользнулась на лестнице в своем доме и упала, в результате получив травму позвоночника. Все запланированные на первую половину июня выступления перенесли на конец месяца.