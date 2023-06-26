В Ростове-на-Дону отменили концерт группы «Ночные снайперы»

Концерт рок-группы «Ночные снайперы», запланированный на 27 июня в Ростове-на-Дону, не состоится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину.
Выступление должно было состояться в культурно-спортивном комплексе «Экспресс» вместо перенесенного с начала июня концерта группы. Однако Стенякина попросила руководство концертной площадки отменить мероприятие.
По какой причине Стенякина потребовала отмены концерта, не уточняется.
Накануне лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина в своем телеграм-канале писала, что, несмотря на обстановку в Ростове-на-Дону, концерт состоится. «Мы приедем, и я буду петь. Очень хочу вас поддержать», — заявила артистка.
Изначально концерт в Ростове-на-Дону должен был пройти 9 июня, однако в конце мая Арбенина сообщила, что поскользнулась на лестнице в своем доме и упала, в результате получив травму позвоночника. Все запланированные на первую половину июня выступления перенесли на конец месяца.
С июля 2014 года, с момента присоединения Крыма к России, Арбенина заявляет о поддержке украинского народа. В апреле 2022-го на концерте в Челябинске артистка исполнила антивоенную песню «Не молчи».