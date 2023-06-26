Реклама
Новости

В Ростове-на-Дону отменили концерт группы «Ночные снайперы»

Виктория Шанина
Сегодня в 16:44

Концерт рок-группы «Ночные снайперы», запланированный на 27 июня в Ростове-на-Дону, не состоится. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на депутата Госдумы от Ростовской области Екатерину Стенякину.

Выступление должно было состояться в культурно-спортивном комплексе «Экспресс» вместо перенесенного с начала июня концерта группы. Однако Стенякина попросила руководство концертной площадки отменить мероприятие.

По какой причине Стенякина потребовала отмены концерта, не уточняется.

Накануне лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина в своем телеграм-канале писала, что, несмотря на обстановку в Ростове-на-Дону, концерт состоится. «Мы приедем, и я буду петь. Очень хочу вас поддержать», — заявила артистка.

Изначально концерт в Ростове-на-Дону должен был пройти 9 июня, однако в конце мая Арбенина сообщила, что поскользнулась на лестнице в своем доме и упала, в результате получив травму позвоночника. Все запланированные на первую половину июня выступления перенесли на конец месяца.

С июля 2014 года, с момента присоединения Крыма к России, Арбенина заявляет о поддержке украинского народа. В апреле 2022-го на концерте в Челябинске артистка исполнила антивоенную песню «Не молчи».

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Екатерина СтенякинаДиана Арбенина
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»