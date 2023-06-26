Пассажир самолета включил фильм на проекторе во время полета. В сети решают, гений он или грубиян

По словам Лазикирка, никто из пассажиров не возражал, что в салоне появился импровизированный экран. Но, пока одни комментаторы называют креативного пассажира гением, который позаботился о времяпрепровождении присутствующих, другие считают, что он проявил к ним неуважение. «Это как те люди без наушников, которые слушают музыку через динамик в общественном транспорте», — пишут под роликом. Некоторые не смогли определиться в своей оценке: «Не могу понять: это ужасно грубо или все же тактично? Возможно, одновременно и то и другое».