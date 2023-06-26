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Пассажир самолета включил фильм на проекторе во время полета. В сети решают, гений он или грубиян

Анна Красюк
Сегодня в 16:58

Долгие перелеты — повод для многих посмотреть фильм или сериал, до которых давно не доходили руки. Обычно пассажиры заранее скачивают кино на планшет или ноутбук, но один путешествующий из Афин в Сингапур решил не ограничивать себя экранами персональных гаджетов: он устроил в салоне мини-кинотеатр.

Австралийский путешественник Дуглас Лазикирк опубликовал в тиктоке ролик, где видно, как проектор транслирует на багажные отделения боевик «Патриот» 2000 года с Мелом Гибсоном в главной роли — автор идеи предусмотрел даже субтитры.

По словам Лазикирка, никто из пассажиров не возражал, что в салоне появился импровизированный экран. Но, пока одни комментаторы называют креативного пассажира гением, который позаботился о времяпрепровождении присутствующих, другие считают, что он проявил к ним неуважение. «Это как те люди без наушников, которые слушают музыку через динамик в общественном транспорте», — пишут под роликом. Некоторые не смогли определиться в своей оценке: «Не могу понять: это ужасно грубо или все же тактично? Возможно, одновременно и то и другое».

Комментаторы уточняют,что пассажиру стоило в любом случае использовать наушники и следить за реакцией окружающих. И трансляцию фильма на проекторе сразу остановить, если кто‑то испытывает дискомфорт.

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