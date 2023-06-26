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Шамана Габышева переведут в якутский стационар на более мягкий тип лечения

Семён Гудошников
Сегодня в 10:12

Уссурийский районный суд постановил перевести шамана Александра Габышева, намеревавшегося «изгнать Путина», на более мягкий тип лечения в психиатрический стационар общего типа в Якутске. Об этом сообщил в телеграме его адвокат Алексей Прянишников.

В данный момент Габышев находится в психиатрической больнице специализированного типа в Уссурийске. «Менее чем за два года пройдено два стационара (с интенсивным наблюдением и спецтипа). Обычно пациенты находятся в каждом из таких стационаров по 2–3 года», — отметил Прянишников.

Он напомнил, что именно в якутском психдиспансере Габышева признали невменяемым и начали применять к нему галоперидол, так что это случай, когда «дома и стены не помогают». «Будем надеяться, что хотя бы медзаключения из двух предыдущих больниц свяжут по рукам якутских психиатров и они не повторят ошибок прошлых лет», — сказал защитник.

Александр Габышев прославился весной 2019 года, когда решил пешком пройти из Якутска в Москву, чтобы «изгнать» Владимира Путина. Он планировал завершить поход за два года. В конце сентября 2019-го Габышева задержали на границе Бурятии и Иркутской области и провели психологическую экспертизу, которая признала его невменяемым. В высказываниях шамана нашли призывы к свержению власти и возбудили против него уголовное дело об экстремизме.

В начале декабря 2019-го шаман второй раз отправился в Москву, однако на третий день похода его задержали и взяли подписку о невыезде. С мая по июль 2020 года он содержался в Якутском республиканском психоневрологическом диспансере.

В начале 2021-го Габышев анонсировал новый поход на Москву, но в июле того же года Якутский городской суд решил направить его на принудительное лечение. Сперва шаман находился в Новосибирской психиатрической больнице специализированного типа с интенсивным наблюдением. В апреле 2022-го его перевели в психиатрическую больницу в Уссурийске.

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Александр ГабышевВладимир ПутинАлексей Прянишников
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