Шамана Габышева переведут в якутский стационар на более мягкий тип лечения

Он напомнил, что именно в якутском психдиспансере Габышева признали невменяемым и начали применять к нему галоперидол, так что это случай, когда «дома и стены не помогают». «Будем надеяться, что хотя бы медзаключения из двух предыдущих больниц свяжут по рукам якутских психиатров и они не повторят ошибок прошлых лет», — сказал защитник.