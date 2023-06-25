Актриса «Ленкома» Алена Митрошина получила перелом челюсти из‑за наезда электросамоката

«В каких‑то частях населенных пунктов средства индивидуальной мобильности вообще не должны быть разрешены. Часть этого уже урегулирована, например, в ПДД отрегулирован этот вопрос: например, на скоростных автотрассах ездить на подобных средствах нельзя», — сказал он.