Актриса «Ленкома» Алена Митрошина получила перелом челюсти из‑за наезда электросамоката

Ведущая актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила перелом челюсти и выбитые зубы из‑за наезда электросамоката. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу театра.
«Несовершеннолетний юноша ехал не по правилам… Результат — множественные переломы челюсти, выбитые зубы и прочие травмы, требующие операционного вмешательства», — говорится в заявлении театра. «Известия» ссылаются на телеграм-канале «Ленкома», но «Афише Daily» найти это сообщение не удалось.
Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил РИА «Новости», что в некоторых частях населенных пунктов необходимо запретить эксплуатацию средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.
«В каких‑то частях населенных пунктов средства индивидуальной мобильности вообще не должны быть разрешены. Часть этого уже урегулирована, например, в ПДД отрегулирован этот вопрос: например, на скоростных автотрассах ездить на подобных средствах нельзя», — сказал он.