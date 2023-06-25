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Актриса «Ленкома» Алена Митрошина получила перелом челюсти из‑за наезда электросамоката

Рустам Абдуллин
Сегодня в 17:55

Ведущая актриса московского театра «Ленком» Алена Митрошина получила перелом челюсти и выбитые зубы из‑за наезда электросамоката. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу театра.

«Несовершеннолетний юноша ехал не по правилам… Результат — множественные переломы челюсти, выбитые зубы и прочие травмы, требующие операционного вмешательства», — говорится в заявлении театра. «Известия» ссылаются на телеграм-канале «Ленкома», но «Афише Daily» найти это сообщение не удалось.

Член конституционного комитета Совфеда Александр Башкин заявил РИА «Новости», что в некоторых частях населенных пунктов необходимо запретить эксплуатацию средств индивидуальной мобильности, в том числе электросамокатов.

«В каких‑то частях населенных пунктов средства индивидуальной мобильности вообще не должны быть разрешены. Часть этого уже урегулирована, например, в ПДД отрегулирован этот вопрос: например, на скоростных автотрассах ездить на подобных средствах нельзя», — сказал он.

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теги
Конституционный комитет ГосдумыСовет Федерации
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Александр Башкин
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