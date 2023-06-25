Харрисон Форд не планирует заканчивать с кино. Без работы он чувствует себя «не очень хорошо»

В планах на ближайшее будущее Харрисона Форда нет выхода на пенсию. Об этом актер рассказал в интервью CNN.
«У меня не все хорошо, когда у меня нет работы. Я люблю работать… Я люблю чувствовать себя полезным. Это мой [Индиана] Джонс, я хочу быть полезным», — поделился Форд. Актеру нравятся люди, с которыми он работает, и то, насколько «интенсивно и близко» они трудятся вместе.
«Я не планирую, что конкретно хочу сделать на сцене, и я не чувствую себя обязанным что‑то делать, но на меня, естественно, влияют вещи, над которыми я работаю», — сказал Форд.
В скором времени в прокат выйдет финальная картина про археолога Индиану Джонса. 81-летний актер больше не вернется к легендарной роли.
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