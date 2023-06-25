Харрисон Форд не планирует заканчивать с кино. Без работы он чувствует себя «не очень хорошо»

«У меня не все хорошо, когда у меня нет работы. Я люблю работать… Я люблю чувствовать себя полезным. Это мой [Индиана] Джонс, я хочу быть полезным», — поделился Форд. Актеру нравятся люди, с которыми он работает, и то, насколько «интенсивно и близко» они трудятся вместе.