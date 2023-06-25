11 часов работы в день и постоянные правки: что аниматоры говорят о производстве «Паутины вселенных»

Vulture выпустил большой материал о переработках аниматоров при создании «Человека-паука: Паутина вселенных». В нем 4 анонимных художника рассказали о сложных условиях труда в студии под руководством продюсера Фила Лорда. Они пожаловались на 11-часовые рабочие сменах без выходных в течение года перед релизом картины, постоянным требованиям перерисовать целые сцены и большую текучку в команде.
Что говорят художники
По словам одного из мультипликаторов, Лорд имел наибольшее влияние на ход работы. Именно его правки были решающими и важнее заметок от других продюсеров и директоров студии. При этом он не хотел работать с черновыми вариантами сцен, которые делали на основе раскадровок, а требовал законченные эпизоды, утверждает источник.
По мнению другого художника, Лорду не хватало видения законченного проекта. Он часто вносил правки в сценарий, даже на поздних стадиях продакшена. Это означало необходимость переделывать эпизоды, что требовало труда целых отделов анимации и стопорило работу в целом.
Из‑за задержек большинство в команде из 1000 сотрудников сидели без дела месяцами, иногда по полгода. Такая большая группа была нужна, чтобы успеть к оригинальной дате выпуска в октябре 2022 года. Однако окно релиза сдвинули, а Лорд продолжал придумывать правки. В последний год они полились на аниматоров потоком, и один из них говорит, что им пришлось работать по 11 часов в сутки, всего 70 в неделю. Последние изменения были внесены в мае, когда художникам уже было нужно заканчивать мультфильм.
Свыше 100 человек покинули проект по ходу продакшена, потому что устали от такого темпа. Большинство остались, отмечает аниматор, чтобы хотя бы занести «Паутину вселенных» себе в резюме, даже несмотря на то, что в готовый фильм вошла лишь мизерная часть их труда. По словам сотрудника, 90% кадров первого трейлера были вырезаны.
Аниматор из студии Sony Pictures Imageworks в Канаде сказал журналистам, что компания занижала размеры зарплаты, обещая выровнять размер общего гонорара деньгами за сверхурочные.
Другой художник предположил, что анонсированный на март следующего года «Spider-Man: Beyond the Spider-Verse» никак не выйдет в срок с таким рабочим процессом. По его оценке, хотя в предпродакшене есть некий прогресс, для третьей части готовы лишь тестовые материалы. До сих пор коллектив аниматоров работал лишь над вторым фильмом.
Что говорят продюсеры
Также Vulture взял комментарии у исполнительного продюсера картин о Человеке-пауке от Sony Эми Паскаль и Мишель Грейди, генерального менеджера студии Sony Pictures Imageworks.
По словам Паскаль, это нормально, что в рабочем процессе приходится повторять какие‑то вещи несколько раз. Она не видит ничего страшного в том, что в команде из более чем 1000 аниматоров 10% покинули свои места ещё до завершения проекта. При этом продюсер признает, что сценарий и визуал переделывали несколько раз.
«Особенность мультипликации в том, что вы можете продолжать, пока история не станет правильной, и это делает работу над ней такой замечательной. Если сюжет не подходит, нужно продолжать, пока он не подойдет», — добавляет Паскаль. Работникам, которые чувствовали себя деморализованными из‑за необходимости пересматривать финальные рендеры пять раз подряд, продюсер «Паутины» отвечает: «Добро пожаловать в кинобизнес».
Как сказала журналистам Грейди, художники, которые говорили с Vulture, не выражают мнение большинства членов команды Spider-Verse 2. По ее версии, многие нашли процесс производства трудным, но «необычайно полезным».
Она также не согласилась, что Лорд не виноват в задержках. Как ей кажется, продюсер лишь стал удобной мишенью для недовольства, ведь он вносил изменения от трёх сорежиссеров, команды продюсеров и студии. В то же время Грейди признала, что в производстве картины были задержки дольше обычного.
Также представители Sony подчеркнули, что нет ничего необычного в том, что показанные в трейлере материалы не попали в финальный фильм. К тому же они отрицают занижение заработных плат своих сотрудников.