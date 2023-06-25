11 часов работы в день и постоянные правки: что аниматоры говорят о производстве «Паутины вселенных»

Из‑за задержек большинство в команде из 1000 сотрудников сидели без дела месяцами, иногда по полгода. Такая большая группа была нужна, чтобы успеть к оригинальной дате выпуска в октябре 2022 года. Однако окно релиза сдвинули, а Лорд продолжал придумывать правки. В последний год они полились на аниматоров потоком, и один из них говорит, что им пришлось работать по 11 часов в сутки, всего 70 в неделю. Последние изменения были внесены в мае, когда художникам уже было нужно заканчивать мультфильм.