Умер один из авторов российской Конституции Вектор Шейнис

«Шейнис ушел из жизни в страшные для нашей страны дни, но когда свобода и мир придут в Россию, он будет среди тех, кто всеми силами приближал это время», — написал политик Лев Шлосберг*. Причину смерти ни он, ни «Яблоко» не уточнили.