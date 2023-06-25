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Умер один из авторов российской Конституции Вектор Шейнис

Рустам Абдуллин
Сегодня в 14:35

В возрасте 92 лет умер политик и экономист, один из авторов Конституции РФ 1993 года Виктор Шейнис. Об этом сообщается на сайте партии «Яблоко», одним из основателей которой он был.

«Шейнис ушел из жизни в страшные для нашей страны дни, но когда свобода и мир придут в Россию, он будет среди тех, кто всеми силами приближал это время», — написал политик Лев Шлосберг*. Причину смерти ни он, ни «Яблоко» не уточнили.

Шейнис родился в Киеве в 1931 году, окончил исторический факультет Ленинградского государственного университета. Позже преподавал в ленинградской средней школе и проходил аспирантуру в Институте востоковедения Академии наук СССР.

В 1957 году Шейнис раскритиковал советское вторжение в Венгрию, за что был исключен из комсомола и аспирантуры. В 1966 году Шейнис защитил кандидатскую по экономике, в 1970-х работал старшим научным сотрудником Института социально-экономических проблем АН СССР.

В 1990–1993 годах, после распада Советского Союза, участвовал в разработке первой российской Конституции и избирательного законодательства страны. Основав «Яблоко», он был членом федерального политического комитета партии до конца своих дней.

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теги
Партия "Яблоко"Институт востоковедения
люди
Виктор Шейнис
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