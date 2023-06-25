ЧВК «Вагнер» покинула Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области

Подразделения ЧВК «Вагнер» выходят из Ростовской, Воронежской и Липецкой областей, сообщают РИА «Новости» и власти регионов.
Ночью бойцы Евгения Пригожина полностью покинули территорию возле здания штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону, рассказал репортер ТАСС. РИА «Новости» опубликовали ролик, на котором глава компании уезжает из Ростова на внедорожнике. На видео слышны свист и аплодисменты.
По словам мэра Ростова Алексея Логвиненко, военная техника повредила в городе более 10 тыс. кв. метров дорожного полотна. Власти планируют, что объем работ по его восстановлению будет выполнен за два дня. Также чиновник написал, что коммунальные службы привели в порядок территорию вокруг здания штаба Южного военного округа.
Губернатор Воронежской области Александр Гусев рассказал, что военная техника ЧВК также покидает и этот регион, процесс «проходит в штатном порядке и без эксцессов».
«После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба», — написал глава субъекта.
«Благодарю всех воронежцев за выдержку, стойкость и разумность, а все силовые структуры и задействованные ведомства за слаженную работу и профессионализм», — заканчивается его пост.
В областном центре восстановлено расписание автобусов, работают все автовокзалы, сообщило правительство Воронежской области РИА «Новости».
Вчерашний пожар на городской нефтебазе удалось потушить спустя 12 часов, были использованы практически все силы местного пожарно-спасательного гарнизона, пишет телеграм-канал «Воронеж № 1» cо ссылкой на МЧС. «Резервуар на 5000 тонн с авиационным керосином на площади 800 кв. м уничтожен, но благодаря усилиям пожарных удалось не допустить распространения огня», — говорится в сообщении.
Военные подразделения покинули территорию Краснинского района Липецкой области и возвращаются на свои исходные позиции, сказано в посте телеграм-канала пресс-службы правительства региона.
«Добавим, что информация о масштабном разрушении дорог и тем более мостов в регионе, распространенная в ряде тг-каналов, не соответствует действительности», — написали в телеграм-канале правительства Липецкой области.