ЧВК «Вагнер» покинула Ростовскую, Воронежскую и Липецкую области

По словам мэра Ростова Алексея Логвиненко, военная техника повредила в городе более 10 тыс. кв. метров дорожного полотна. Власти планируют, что объем работ по его восстановлению будет выполнен за два дня. Также чиновник написал, что коммунальные службы привели в порядок территорию вокруг здания штаба Южного военного округа.