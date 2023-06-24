Липецкий губернатор сообщил о передвижениях

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил, что по территории субъекта передвигается техника ЧВК «Вагнер». Принимаются меры по обеспечению безопасности населения, ситуация находится «под контролем», добавил он.
«С ночи мы с командой и представителями всех ведомств находимся в оперштабе. На связи со всеми главами районов и службами. Все работают четко и слаженно», — написал он. Артамонов призвал жителей не выходить из домов и отказаться от поездок.
В соцсетях также появляются видео передвижения техники близ города Елец в Липецкой области.
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