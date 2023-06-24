В российских городах начали убирать с билбордов рекламу ЧВК «Вагнер»

В российских городах начали снимать с билбордов рекламу ЧВК «Вагнер». Видео с демонтажом появились из Владимира и Петрозаводска.
Губернатор Курской области Роман Старовойт отказался убирать в регионе рекламу ЧВК «Вагнер». «Амбиции руководителя не должны перечеркивать прошлых заслуг рядовых бойцов», — пояснил он и призвал основателя ЧВК «отказаться от его планов» и «сложить оружие».
В пресс-службе маркетплейса Wildberries сообщили, что начали скрывать товары с символикой ЧВК «Вагнера», в скором времени они будут «полностью удалены». На момент написания заметки эти товары все еще доступны.
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