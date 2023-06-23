Федук собрал свой музыкальный чарт новинок для «VK Музыки»

«VK Музыка» запустила проект, в рамках которого каждую неделю приглашенный артист оценивает 20 треков, выбранных редакцией сервиса, и формирует свой чарт. Исполнитель, которого артист поставит на вершину своего рейтинга, попадет на обложку плейлиста «Я так слышу».
В поддержку нового раздела «VK Музыка» запустила одноименный подкаст, который выходит каждую пятницу. Первым гостем проекта стал Федук: «В спокойной обстановке я послушал кучу новинок. Вообще, я не любитель оценивать, и для меня это было непросто, но я старался быть объективным, насколько это возможно».
Артист не только послушал 20 новинок, но и сделал для себя открытия. Так, на восьмое место он поставил Игоря Николаева с синглом «18 лет». «Начало было электро, и я подумал: „Вау, вот это круто“. А потом пошла классика. Этот трек из старого приемника на даче, и у тебя абсолютное впечатление, что ты на машине времени просто уехал в беззаботное время. Поэтому респект саунд-продюсерам. Клевая композиция, не могу сказать, что это старческая клюква. Там есть нотки в начале прям вау. Это история, батя», — сказал Федук.
На третье место попала Ella с синглом «Танцевать». На второе место рэпер поставил свой фит с Markul (по условиям чарта первое место нельзя отдавать собственному релизу), а на первое попал трек «Сама» Алиши и Liili.
«Это очень клевая работа. Я хочу выделить звук: свежак, продакшен клевый. Мне нравится сухой песочный вокал, особенно в таком музле. Если бы Instasamka делала такое музло, цены бы ей не было!» — сказал Федук.