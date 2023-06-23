Федук собрал свой музыкальный чарт новинок для «VK Музыки»

Артист не только послушал 20 новинок, но и сделал для себя открытия. Так, на восьмое место он поставил Игоря Николаева с синглом «18 лет». «Начало было электро, и я подумал: „Вау, вот это круто“. А потом пошла классика. Этот трек из старого приемника на даче, и у тебя абсолютное впечатление, что ты на машине времени просто уехал в беззаботное время. Поэтому респект саунд-продюсерам. Клевая композиция, не могу сказать, что это старческая клюква. Там есть нотки в начале прям вау. Это история, батя», — сказал Федук.