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Вышел альбом саундтреков к новому фильму Уэса Андерсона «Город астероидов»

Дарья Мельникова
Сегодня в 15:04

На музыкальных стримингах вышел альбом саундтреков к фильму Уэса Андерсона «Город астероидов». Мировая премьера комедийной драмы состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.

Саундтрек к ленте написал Александр Деспла, который ранее работал с Андерсоном над фильмами «Бесподобный мистер Фокс», «Королевство полной луны», «Отель „Гранд Будапешт“», «Остров собак» и «Французский вестник».

Его композиции дополнены песнями в стиле кантри, включая треки группы The Springfields. На альбоме также представлены две песни Джарвиса Кокера, сыгравшего в «Городе астероидов» эпизодическую роль.

Действие «Города астероидов» разворачивается в 1955 году, в городке с кратером, появившемся после падения астероида тысячи лет назад. Главные герои картины — ученики и их родители со всей страны, которые направляются на съезд юных астрономов и космических кадетов.

В актерский состав ленты вошли Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Марго Робби, Эдриен Броди, Джейсон Шварцман, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Стив Кэрелл, Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Джефф Голдблум и другие.

Подробности по теме
«Город астероидов» Уэса Андерсона: в ожидании НЛО
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Том ХэнксАлександр ДесплаСкарлетт ЙоханссонМарго РоббиЭдриен Броди
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