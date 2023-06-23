Вышел альбом саундтреков к новому фильму Уэса Андерсона «Город астероидов»

На музыкальных стримингах вышел альбом саундтреков к фильму Уэса Андерсона «Город астероидов». Мировая премьера комедийной драмы состоялась на Каннском кинофестивале в мае 2023 года.
Саундтрек к ленте написал Александр Деспла, который ранее работал с Андерсоном над фильмами «Бесподобный мистер Фокс», «Королевство полной луны», «Отель „Гранд Будапешт“», «Остров собак» и «Французский вестник».
Его композиции дополнены песнями в стиле кантри, включая треки группы The Springfields. На альбоме также представлены две песни Джарвиса Кокера, сыгравшего в «Городе астероидов» эпизодическую роль.
Действие «Города астероидов» разворачивается в 1955 году, в городке с кратером, появившемся после падения астероида тысячи лет назад. Главные герои картины — ученики и их родители со всей страны, которые направляются на съезд юных астрономов и космических кадетов.
В актерский состав ленты вошли Скарлетт Йоханссон, Том Хэнкс, Марго Робби, Эдриен Броди, Джейсон Шварцман, Тильда Суинтон, Эдвард Нортон, Стив Кэрелл, Брайан Крэнстон, Лив Шрайбер, Уиллем Дефо, Джефф Голдблум и другие.