Skillbox обучит выпускников детских домов диджитал- и ИТ-специальностям

«Ежегодно из российских детских домов выпускается более 10 тысяч молодых людей. Однако работу по душе находит далеко не каждый из них. Зачастую такие ребята просто не получают полноценную профориентацию, не знают о своих сильных сторонах и возможностях на рынке труда, а на учебу большинству из них не хватает ни времени, ни средств», — рассказала менеджер социальных проектов Skillbox Анна Глоба.