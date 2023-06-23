Skillbox обучит выпускников детских домов диджитал- и ИТ-специальностям

Образовательная платформа Skillbox предоставит выпускникам детских домов бесплатное обучение востребованным диджитал- и ИТ-специальностям с дальнейшей помощью в трудоустройстве. Проект будет реализован совместно с благотворительным фондом «Дети наши».
Первыми участниками в рамках пилотного запуска станут выпускники детдомов Смоленской и Ярославской областей. В дальнейшем проект будет расширен и на другие регионы.
Skillbox выделит выпускникам детских домов 50 грантов, включающих в себя профориентационную консультацию, бесплатный доступ к курсам платформы длительностью до 10 месяцев, помощь куратора и психологическую поддержку тьютора от фонда «Дети наши», а также консультации специалистов центра карьеры.
Главная цель социальной программы — повысить внимание общественности, бизнеса и общеобразовательных учреждений к проблеме профессионального развития детей-сирот.
«Ежегодно из российских детских домов выпускается более 10 тысяч молодых людей. Однако работу по душе находит далеко не каждый из них. Зачастую такие ребята просто не получают полноценную профориентацию, не знают о своих сильных сторонах и возможностях на рынке труда, а на учебу большинству из них не хватает ни времени, ни средств», — рассказала менеджер социальных проектов Skillbox Анна Глоба.
Принять участие в проекте могут выпускники детских домов от 17 от 25 лет. Для участия необходимо подать заявку на сайте в период с 24 июня по 24 июля, заполнить анкету и написать мотивационное письмо с рассказом о себе, о курсе, который хотелось бы пройти, и о дальнейшем применении полученных знаний и навыков.