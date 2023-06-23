Письмо Толкина, в котором он сравнивает себя с хоббитом, ушло с молотка за 20,5 тыс. долларов

Письмо Джона Рональда Руэла Толкина своей поклоннице, в котором он сравнивает себя с хоббитом, продано на торгах в Нью-Йорке за 20 480 долларов. Об этом говорится на сайте аукционного дома Bonhams.
Покупатель предпочел не называть своего имени. Изначальная оценка рукописи составляла 10–15 тыс. долларов.
Четырехстраничное письмо Толкин отправил 28 июня 1955 года своей поклоннице мисс Ф.Л.Перри, которая первой прислала ему отзыв на роман «Властелин колец». В письме автор говорит, что он «так не любит людей — в массовом порядке — что хотел бы жить в пустынных странах». Писатель добавляет, что он «гораздо более робкий и неавантюрный, чем его желания», поэтому идея отказаться от привычной пищи и табака вызывает у него только тревогу. Он считает, что это «отличное описание хоббита», хотя себя он к этой расе не относит, поскольку не уверен, что будет таким же выносливым, если окажется в трудной ситуации.
Отвечая на замечание Перри, что его роман «Властелин колец» «дает эффект легкости», писатель рассказал, что на самом деле чувствовал при работе над произведением: «Вся работа была столь трудоемкой и множество раз переписывалась: реальное ощущение в процессе сочинения, за исключением нескольких пассажей, было похоже на подъем в гору в тяжелых ботинках против сильного ветра при выключенном свете!»
В Bonhams отмечают, что в то время Толкину нравилось получать письма от поклонников. С мисс Перри он продолжал переписку до 1961 года, обменявшись несколькими письмами. Еще три из них были проданы на том же аукционе, общая стоимость лотов превысила 48 тыс. долларов.