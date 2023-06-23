Письмо Толкина, в котором он сравнивает себя с хоббитом, ушло с молотка за 20,5 тыс. долларов

Четырехстраничное письмо Толкин отправил 28 июня 1955 года своей поклоннице мисс Ф.Л.Перри, которая первой прислала ему отзыв на роман «Властелин колец». В письме автор говорит, что он «так не любит людей — в массовом порядке — что хотел бы жить в пустынных странах». Писатель добавляет, что он «гораздо более робкий и неавантюрный, чем его желания», поэтому идея отказаться от привычной пищи и табака вызывает у него только тревогу. Он считает, что это «отличное описание хоббита», хотя себя он к этой расе не относит, поскольку не уверен, что будет таким же выносливым, если окажется в трудной ситуации.