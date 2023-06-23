Мэттью МакКонахи мог сыграть Джоэла в экранизации The Last of Us

Шоураннер сериала «The Last of Us» Крейг Мазин рассказал в рамках интервью для подкаста «Happy Sad Confused», кого рассматривал на роль Джоэла Миллера.
Оказалось, что сценарист видел на этой позиции Мэттью МакКонахи. Он даже обсуждал это с актером, но до серьезных планов дело не дошло.
Перед съемками сериала ходили слухи, что главную роль исполнит звезда «Зеленой книги» Махершала Али. Мазин сказал, что с актером даже не разговаривал об этом.
«Вообще-то я не разговаривал с Махершалой. А вот с Мэттью говорил, да. Но я бы не сказал, что это был какой‑то серьезный разговор, скорее, что‑то типа: „Эй, можем обсудить вот такой проект“», — сказал он.
Мазин подчеркнул, что на самом деле в числе самых первых кандидатов на роль Джоэла был Педро Паскаль. «Просто нам сказали, что он не сможет участвовать. И пока мы пытались что‑то там делать, мне позвонил его агент, который сказал: „А вообще-то, может быть, у него и будет возможность“.
Я отправил ему сценарий. И обычно, когда вы шлете актерам сценарии, вам повезет, если они его прочтут в течение месяца. А Педро тогда был в Англии на съемках. Я отправил ему сценарий в пятницу. И уже в субботу утром мне перезвонили, сказав, что он в восторге», — рассказал шоураннер.
Премьера первого сезона «The Last of Us» состоялась 16 января. Проект стал самой высоко оцененной киноадаптацией видеоигры в истории с оценкой 8,8 на IMDb. Следом за «The Last of Us» идут «Ведьмак» и «Аркейн».