Мэттью МакКонахи мог сыграть Джоэла в экранизации The Last of Us

Я отправил ему сценарий. И обычно, когда вы шлете актерам сценарии, вам повезет, если они его прочтут в течение месяца. А Педро тогда был в Англии на съемках. Я отправил ему сценарий в пятницу. И уже в субботу утром мне перезвонили, сказав, что он в восторге», — рассказал шоураннер.