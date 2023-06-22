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Netflix представил тизер сериала «Избранный» — экранизации «Американского Иисуса» Марка Миллара

Юлия Онодэра
Сегодня в 02:14

На ютуб-канале стримингового сервиса Netflix опубликовали тизер сериала «Избранный» («The Chosen One») — экранизации комикса «Американский Иисус» Марка Миллара и Питера Гросса.

Шоу выйдет 16 августа. Оно расскажет о 12-летнем мальчике Джоди, который обнаруживает у себя сверхъестественные силы — такие, какие были у Иисуса Христа. Юному герою, как выясняется, суждено противостоять Антихристу.

Действие сериала развернется в Мексике. По мнению Миллара, изменение места событий «делает мифологическое намного более аутентичным, а апокалиптическое — еще более реальным».

Центральную роль исполнит Теноч Уэрта («Черная пантера: Ваканда навсегда»). Также в проекте появится Диана Агрон («Лузеры»). Шоураннерами сериала выступят Эверадо Гаут и Леопольдо Гаут. Эверадо также станет режиссером «Избранного».

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люди
Марк МилларИисус Христос
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