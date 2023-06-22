Вышел трейлер фильма «The Beanie Bubble» с Заком Галифианакисом и Элизабет Бэнкс

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «The Beanie Bubble», в котором сыграли Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Элизабет Бэнкс («Голодные игры»).
Ролик представляет главного героя комедии — бизнесмена Тая Уорнера, который вместе с тремя женщинами запускает компанию по производству плюшевых игрушек. Она вскоре становится одной из самых успешных фирм в этой области в мире.
В основу ленты легла книга Зака Биссоннета, рассказывающая реальную историю бренда мягких игрушек Beanie Babies. Она приоткрывает правду об абсурдном и несправедливом отношении американского бизнеса 90-х годов к женщинам.
Трех бизнес-партнерок Тая в фильме сыграли Бэнкс, Сара Снук («Наследники», «Джезабель») и Джеральдин Вишванатан («Секса не будет!!!», «Чудотворцы»). Картина отдает дань прототипам их героинь и вкладу этих женщин в успех компании.
Режиссером фильма выступили клипмейкер Дэмиан Кулаш и сценаристка «Футурамы» Кристин Гор. Последняя написала текст «The Beanie Bubble» вместе с Биссоннетом. Проект выйдет в прокат 21 июля, а с 28 июля появится на стрим-сервисе Apple TV+.