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Вышел трейлер фильма «The Beanie Bubble» с Заком Галифианакисом и Элизабет Бэнкс

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:29

На ютуб-канале Rotten Tomatoes Trailers опубликовали трейлер фильма «The Beanie Bubble», в котором сыграли Зак Галифианакис («Мальчишник в Вегасе») и Элизабет Бэнкс («Голодные игры»).

Ролик представляет главного героя комедии — бизнесмена Тая Уорнера, который вместе с тремя женщинами запускает компанию по производству плюшевых игрушек. Она вскоре становится одной из самых успешных фирм в этой области в мире.

В основу ленты легла книга Зака Биссоннета, рассказывающая реальную историю бренда мягких игрушек Beanie Babies. Она приоткрывает правду об абсурдном и несправедливом отношении американского бизнеса 90-х годов к женщинам.

Трех бизнес-партнерок Тая в фильме сыграли Бэнкс, Сара Снук («Наследники», «Джезабель») и Джеральдин Вишванатан («Секса не будет!!!», «Чудотворцы»). Картина отдает дань прототипам их героинь и вкладу этих женщин в успех компании.

Режиссером фильма выступили клипмейкер Дэмиан Кулаш и сценаристка «Футурамы» Кристин Гор. Последняя написала текст «The Beanie Bubble» вместе с Биссоннетом. Проект выйдет в прокат 21 июля, а с 28 июля появится на стрим-сервисе Apple TV+.

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Элизабет БэнксЗак ГалифианакисСара Снук
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