The Prodigy, Skrillex, Wu-Tang Clan, Нина Кравиц и «Аигел» выступят на фестивале Exit в Сербии

Музыкальный фестиваль Exit, который пройдет с 6 по 9 июля в сербском городе Нови-Сад, поделился с «Афишей Daily» окончательным лайнапом. За четыре дня на более чем 40 сценах и зонах феста выступят около тысячи артистов.
В лайнапе главной сцены: The Prodigy, Skrillex, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Sofi Tukker, Epica, Viagra Boys, Chase & Status и Mahmut Orhan. В заключительный день фестиваля программа сцены будет посвящена 50-летию хип-хопа, в ней поучаствуют культовые Wu-Tang Clan и Onyx.
Dance Arena начнет работу с техно-концента, который объединит важнейших женщин электронной музыки — Нину Кравиц, Амели Ленс и Индиру Паганотто. К ним присоединятся Eric Prydz, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time live, Gioli & Assia live, Ben Böhmer live и Vintage Culture.
От России на фестиваль поедут электронный хип-хоп-дуэт «Аигел», пост-панк-группа Ploho, и альтернативщики Spasibo.
На мультижанровой Fusion Stage выступят The Toasters, Dry Cleaning, Rudeboy feat. DJ DNA, на сцене тяжелого рока Explosive Stage — Wolfbrigade, Exciter и Cockney Rejects. Сцена NoSleepNoviSad объединит представителей андергаундной электроники — Ben UFO, Anetha, Patrick Mason, Avalon Emerson, Partiboi69 и Koboyo B2B Raven. Будет и отдельная хип-хоп сцена с региональными звездами, а на драм-н-басс сцену X-Bass Pit поднимутся State Of Mind, Monrroe и Jade.
Фестиваль пройдет на территории крепости Петроварадин — памятника средневековой архитектуры, расположенного на набережной Нови-Сада. Полный список участников можно найти на сайте фестиваля.
Организаторы напоминают, что для посещения Сербии россиянам не нужна виза, а добраться можно прямыми авиарейсами из Москвы, Петербурга, Сочи и Казани.
Exit появился в 2000 году на фоне студенческих протестов против режима Слободана Милошевича. Сейчас он стал одним из крупнейших фестивалей Юго-Восточной Европы и самым знаменитым фестивалем Сербии. Ежегодно его посещают более 200 тыс. гостей из десятков стран мира.