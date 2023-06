The Prodigy, Skrillex, Wu-Tang Clan, Нина Кравиц и «Аигел» выступят на фестивале Exit в Сербии

Dance Arena начнет работу с техно-концента, который объединит важнейших женщин электронной музыки — Нину Кравиц, Амели Ленс и Индиру Паганотто. К ним присоединятся Eric Prydz, Keinemusik, Hot Since 82, CamelPhat, Mind Against, Agents Of Time live, Gioli & Assia live, Ben Böhmer live и Vintage Culture.