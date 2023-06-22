The Prodigy, Skrillex, Wu-Tang Clan, Нина Кравиц и «Аигел» выступят на фестивале Exit в Сербии

Exit появился в 2000 году на фоне студенческих протестов против режима Слободана Милошевича. Сейчас он стал одним из крупнейших фестивалей Юго-Восточной Европы и самым знаменитым фестивалем Сербии. Ежегодно его посещают более 200 тыс. гостей из десятков стран мира.