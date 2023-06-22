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Шляпу Майкла Джексона выставили на аукционе. Ее оценивают в 100 тысяч евро

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:38

Черную фетровую шляпу, в которой Майкл Джексон впервые продемонстрировал лунную походку, выставили на аукционе Drouot. Об этом сообщил France 24.

Лот рассчитывают продать за 60–100 тыс. евро. Именно в этой шляпе легендарный музыкант вышел на сцену во время концерта звукозаписывающей компании Motown в 1983 году. Тогда Джексон исполнил песню «Billie Jean».

Торги пройдут 26 сентября. На них представят другие вещи, связанные с историей популярной музыки. Среди них будут золотая пластинка Мадонны и костюм лидера Depeche Mode Мартина Гора.

Всего на аукционе можно будет приобрести около 200 предметов. Торги организуют Artpeges и Lemon Auction, которые в 2022 году продали за 385,5 тыс. евро гитару, принадлежавшую музыкантам группы Oasis.

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Depeche Mode
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Майкл ДжексонМадоннаМартин Гор
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