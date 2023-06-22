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В Лондоне пройдет персональная выставка Йоко Оно

Юлия Онодэра
Сегодня в 19:34

В лондонcкой галерее Тейт пройдет персональная выставка японской художницы Йоко Оно, вдовы участника The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщил Independent.

Экспозиция откроется в феврале 2024 года. Она расскажет о творческой жизни Оно на протяжении более чем шести десятилетий. В фокусе организаторов выставки окажутся искусство, музыка и активистская деятельность художницы.

В галерее представят такие проекты, как «Peace Is Power» («Мир — это сила») и «Wish Tree» («Дерево желаний»). Они отражают деятельность Оно в качестве художницы-концептуалиста.

Отдельное место в экспозиции займут работы, посвященные защите экологии, а также перформативные проекты Оно. Выставка японки пройдет в Тейт одновременно с выставками Джона Сингера Сарджента и классиков экспрессионизма, в числе которых Василий Кандинский, Габриэль Мюнтер и Франц Марк.

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