В Лондоне пройдет персональная выставка Йоко Оно

В лондонcкой галерее Тейт пройдет персональная выставка японской художницы Йоко Оно, вдовы участника The Beatles Джона Леннона. Об этом сообщил Independent.
Экспозиция откроется в феврале 2024 года. Она расскажет о творческой жизни Оно на протяжении более чем шести десятилетий. В фокусе организаторов выставки окажутся искусство, музыка и активистская деятельность художницы.
В галерее представят такие проекты, как «Peace Is Power» («Мир — это сила») и «Wish Tree» («Дерево желаний»). Они отражают деятельность Оно в качестве художницы-концептуалиста.
Отдельное место в экспозиции займут работы, посвященные защите экологии, а также перформативные проекты Оно. Выставка японки пройдет в Тейт одновременно с выставками Джона Сингера Сарджента и классиков экспрессионизма, в числе которых Василий Кандинский, Габриэль Мюнтер и Франц Марк.