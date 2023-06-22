В соцсетях гуляет страшилка про сома-людоеда. Огромная рыба якобы тащит людей на дно

Еще один случай, который упоминают блогеры, произошел в Ярославле в 2018 году. Друг 18-летнего утопшего уверял, что виновник гибели — сом. Тогда профессиональные рыбаки заявляли изданиям, что сомы могут напасть на человека, но это происходит редко. «Моего друга один раз укусил сом. Случаев, чтобы они кого‑то утаскивали, я не припомню, но, может, и были такие. Сомы везде обитают. И напасть могут везде», — поделился рыбак Константин Сальников, специализирующийся на сомах.