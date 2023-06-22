В соцсетях гуляет страшилка про сома-людоеда. Огромная рыба якобы тащит людей на дно

В русскоязычном тиктоке появились ролики о сомах, которые вырастают до огромных размеров и начинают охотиться на людей. Незадолго до этого в Грозном утонула девочка, а в соцсети появилось видео с ее мамой на берегу воды.
16 июня портал «Грозный-информ» сообщил о гибели 13-летней девочки в Грозненском водохранилище. Она зашла в водоем в нескольких метрах от берега, но из‑за резкого обрыва дна ушла под воду. Спасти ее не удалось.
Через день аккаунт Sputnik_095 опубликовал видео с женщиной, которая рвется в воду и, как предполагается, зовет свою дочь по имени, в то время как мужчины ее останавливают. В подписи говорится, что ролик записан на Чернореченском водохранилище в Грозном: «Две девочки сели и опустили ноги в воду. Одну что‑то за ноги потащило, говорят, и [она] в воде пропала».
Под видео можно встретить комментарии про сомов и советы купаться в бассейне. «Только после этого видео я узнала, кто такие сомы и что они из себя представляют. Купаться только в луже» — гласит один из них, набравший больше 5500 лайков.
Комментаторы пишут, что никогда не знали о сомах огромных размеров, которые «могут утащить человека». Другие отметили, что в их рекомендательной ленте теперь все время появляются сомы-людоеды.
Ролики об опасных сомах и раньше всплывали в пользовательских лентах тиктока. Их авторы под тревожную музыку рассказывают, как четырехметровые рыбы нападают на людей в пресных водах и утаскивают на дно.
Блогеры в тиктоке жалуются, что их рекомендации заполонили сомы, и под этим предлогом рассказывают свои истории, в которых они или их родственники сталкивались с огромными сомами. В этом видео авторка утверждает, что сомы бывают семиметровые, и ссылается на случай, где «двух маленьких девочек уносит сом».
Авторы рассказывают, что сомы — это хищники, чей вес может достигать 300 килограмм (у всех разная информация насчет длины и веса), и сравнивают их с акулами. Эта рыба, по их словам, может нападать даже на пришедших к воде оленей, которых уже на глубине «обсасывает до смерти».
Тем временем другие иронизируют над популярностью сомов-людоедов, изображая встречу с ними в реке или озере. В комментариях шутят, что сомы купили у блогеров рекламу в тиктоке.
Блогеры и комментаторы не раз упоминают озеро Балхаш в Казахстане, в котором якобы детей и взрослых людей утаскивали огромные сомы. «Афише Daily» не удалось найти сообщения об этом в СМИ.
Один из блогеров в своем ролике ссылается на материал «СочиСтрим», в котором мужчина утверждает, что его собаку в реке съел сом. Большая часть заметки посвящена историям местных жителей о «гигантских сомах», которые за ноги «таскали» детей и животных.
В другом видео автор ссылается на случай, когда в брюхе крупного столетнего сома обнаружили останки офицера СС. Сообщения об этом еще в 2017 году признали фейковыми.
Еще один случай, который упоминают блогеры, произошел в Ярославле в 2018 году. Друг 18-летнего утопшего уверял, что виновник гибели — сом. Тогда профессиональные рыбаки заявляли изданиям, что сомы могут напасть на человека, но это происходит редко. «Моего друга один раз укусил сом. Случаев, чтобы они кого‑то утаскивали, я не припомню, но, может, и были такие. Сомы везде обитают. И напасть могут везде», — поделился рыбак Константин Сальников, специализирующийся на сомах.
«Они ведь падальщики больше, а не охотники. Случаи нападения сомов на людей — большая редкость. Хотя я был свидетелем атаки сома на уток», — рассказал тогда ярославский рыбак Илья Васильевич.
Сомы охотятся на земноводных и рыб, могут нападать на небольших млекопитающих, но люди — не в их рационе. Рассказы о сомах, утаскивающих людей на глубину водоема, как правило, не имеют подтверждений и передаются из уст в уста. Эти рыбы обитают на дне и выбираются за пропитанием по ночам, в том числе подплывая к берегу.