Минпромторг заподозрил «дочку» Ростеха в мошенничестве

По данным газеты, «Автоматика» получила около 300 млн рублей за разработку антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, а также на водном и воздушном транспорте. Однако в ходе проверки Минпромторг выяснил, что компания не создавала антенные комплексы, а купила их в Китае и выдала за свои.