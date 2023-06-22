Минпромторг заподозрил «дочку» Ростеха в мошенничестве

Минпромторг направил в Следственный комитет материалы о фактах предполагаемого мошенничество со стороны концерна «Автоматика», входящего в госкорпорацию. Об этом пишет «Коммерсант», не называя источник.
По данным газеты, «Автоматика» получила около 300 млн рублей за разработку антенных систем для обеспечения спутниковой связи в автомобилях, железнодорожных составах, а также на водном и воздушном транспорте. Однако в ходе проверки Минпромторг выяснил, что компания не создавала антенные комплексы, а купила их в Китае и выдала за свои.
Субсидии из федерального бюджета «Автоматика» получала по соглашению с Минпромторгом от июня 2021 года. До 2024 года компании должны были перечислить в общей сложности 400 млн 746 тыс. рублей на «создание научно-технического задела по разработке технологий производства приоритетных электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры».
В соглашении было прописано, что концерн должен самостоятельно разработать аппаратное и программное обеспечение изделий, обеспечивающих широкополосный доступ для работы станций спутниковой связи на подвижных объектах. Ранее подобные устройства использовались только в военной области (в радиолокационных комплексах и системах противоракетной обороны, а также космической связи).
Предполагалось, что новые антенные системы позволят гражданскому населению пользоваться высокоскоростным интернетом и стабильной связью благодаря отечественным спутникам, получать доступ к мультимедийным сервисам.
В августе 2022-го Ростех представил готовую линейку антенных систем спустниковой связи для автомобилей, поездов, вертолетов, самолетов и кораблей. В 2023-м планировалось организовать их серийное производство.
Свою проверку, в ходе которой стало известно о китайском происхождении антенных комплексов, Минпромторг завершил в мае 2023 года. «Автоматике» успели перевести 300 млн рублей, но дальнейшие выплаты приостановили. В ведомстве подтвердили факт проверки, других и более подробных комментариев нет.