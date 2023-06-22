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Aphex Twin выпустил первый трек за 3 года и анонсировал EP

Дарья Мельникова
Сегодня в 11:06

Британский диджей Aphex Twin, настоящее имя которого Ричард Джеймс, опубликовал трек «Blackbox Life Recorder 21f».

Песня впервые была опубликована на Soundcloud, после чего была удалена с площадки. На следующий день она появилась на всех стриминговых сервисах.

Некоторые СМИ утверждают, что это первый сингл артиста за последние пять лет, однако это не так. В 2020 году он выложил на Soundcloud шесть треков — «Qu 1», «Tha2», «Tha2 [world scam mix]», «M11st lon», «Prememory100N pt2» и «S8v1 [brooklyn]».

«Blackbox Life Recorder 21f» войдет в четырехтрековый EP под названием «Blackbox Life Recorder 21f / In a Room7 F760». Его релиз запланирован на 28 июля. Последняя студийная работа Aphex Twin «Syro» выходила в 2014 году.

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