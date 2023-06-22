Aphex Twin выпустил первый трек за 3 года и анонсировал EP

Некоторые СМИ утверждают, что это первый сингл артиста за последние пять лет, однако это не так. В 2020 году он выложил на Soundcloud шесть треков — «Qu 1», «Tha2», «Tha2 [world scam mix]», «M11st lon», «Prememory100N pt2» и «S8v1 [brooklyn]».