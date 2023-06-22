Sony убрала из графика релизов фильм об Эль Муэрто

Релиз ленты с рэпером Bad Bunny в главной роли был запланирован на 12 января 2024 года. Картина должна была стать первым проектом Marvel в жанре live-action с латиноамериканским персонажем в главной роли. Эль Муэрто — рестлер, чьи сверхчеловеческие способности заключены в маске, которая передается по наследству.