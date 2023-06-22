Sony убрала из графика релизов фильм об Эль Муэрто

Sony убрала из своего графика релизов спин-офф «Человека-паука» об антигерое Marvel Хуане Карлосе по прозвищу Эль Муэрто. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Релиз ленты с рэпером Bad Bunny в главной роли был запланирован на 12 января 2024 года. Картина должна была стать первым проектом Marvel в жанре live-action с латиноамериканским персонажем в главной роли. Эль Муэрто — рестлер, чьи сверхчеловеческие способности заключены в маске, которая передается по наследству.
Проект еще даже не начал сниматься. Источники издания сообщают, что фильм об антигерое стал жертвой продолжающейся забастовки сценаристов. Еще одной причиной стал гастрольный график Bad Bunny. Дальнейшая судьба проекта пока неизвестна.
Сюжет картины держится в секрете. Однако на фестивале CinemaCon руководство Sony говорило, что в фильме Bad Bunny будет изображать антигероя, который находится на грани того, чтобы унаследовать силу отца.