Sonic Youth выпустит лайв-альбом. Его записали на последнем концерте группы в в 2011 году

«Я помню, как солнце садилось на западе во время нашего сета. Это был довольно волшебный, хотя и немного странный день. Как‑то правильно, что наше „последнее шоу“ прошло в Нью-Йорке, нашем доме, там, где все началось», — сказал гитарист группы Ли Раналдо.