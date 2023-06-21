Sonic Youth выпустит лайв-альбом. Его записали на последнем концерте группы в в 2011 году

Американская группа Sonic Youth анонсировала релиз лайв-альбома «Live in Brooklyn 2011». Его записали во время последнего концерта группы в Нью-Йорке в 2021 году, сообщил NME.
На пластинку попали 17 песен, которые музыканты исполнили на арене Уильямсбург Уотерфрот в Бруклине. Концертные записи уже можно было услышать на платформе Bandcamp — артисты опубликовали их во время пандемии COVID-19.
Для выпуска полноценного альбома Sonic Youth переработали треки и заново свели их. В результате у артистов получилась пластинка продолжительностью 85 минут, в которую входят хиты, созданные ими на протяжение последних почти 30 лет.
Ремастерингом и прочей обработкой записей для релиза занимались Аарон Маллан и Карл Сафф. Что у них получилось, можно будет услышать с 18 августа. В этот день альбом «Live in Brooklyn 2011» выйдет в продажу.
«Я помню, как солнце садилось на западе во время нашего сета. Это был довольно волшебный, хотя и немного странный день. Как‑то правильно, что наше „последнее шоу“ прошло в Нью-Йорке, нашем доме, там, где все началось», — сказал гитарист группы Ли Раналдо.
Его коллега, барабанщик Стив Шелли добавил, что шоу в Бруклине стало «кульминацией серии действительно особенных летних концертов под открытым небом в Нью-Йорке, начавшихся в 92-м году».