Николь Кидман вернется к своей роли во втором сезоне «Девяти совсем незнакомых людей»

Австралийская актриса Николь Кидман вернется к роли загадочной Маши Дмитриченко во втором сезоне сериала «Девять совсем незнакомых людей». Об этом сообщил Variety.
Продолжение шоу выпустит стриминговый сервис Hulu. Кидман по-прежнему будет выступать исполнительницей одной из центральных ролей и исполнительным продюсером проекта.
В новых эпизодах сериала появится Мюррей Бартлетт, звезда «Белого лотоса» и «Одних из нас». Также в шоу снимутся Лив Уллманн («Сцены из супружеской жизни»), Долли Де Леон («Треугольник печали»), Мэйси Ричардсон Селлерс («Древние») и Арас Айдин («Вишневый сезон»).
Первый сезон «Девяти совсем незнакомых людей» вышел летом 2021 года. В основу сериала легла одноименная книга Лианы Мориарти, автора «Большой маленькой лжи». В центре истории оказался роскошный ретрит-курорт, возглавляемый героиней Кидман.
Сценарий первого сезона шоу написали Дэвид Э. Келли, Джон Генри Баттерворт и Саманта Штраусс. Режиссером всех эпизодов выступил Джонатан Левин. «Афиша Daily» делилась впечателениями о проекте здесь.