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Николь Кидман вернется к своей роли во втором сезоне «Девяти совсем незнакомых людей»

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:20

Австралийская актриса Николь Кидман вернется к роли загадочной Маши Дмитриченко во втором сезоне сериала «Девять совсем незнакомых людей». Об этом сообщил Variety.

Продолжение шоу выпустит стриминговый сервис Hulu. Кидман по-прежнему будет выступать исполнительницей одной из центральных ролей и исполнительным продюсером проекта.

В новых эпизодах сериала появится Мюррей Бартлетт, звезда «Белого лотоса» и «Одних из нас». Также в шоу снимутся Лив Уллманн («Сцены из супружеской жизни»), Долли Де Леон («Треугольник печали»), Мэйси Ричардсон Селлерс («Древние») и Арас Айдин («Вишневый сезон»).

Первый сезон «Девяти совсем незнакомых людей» вышел летом 2021 года. В основу сериала легла одноименная книга Лианы Мориарти, автора «Большой маленькой лжи». В центре истории оказался роскошный ретрит-курорт, возглавляемый героиней Кидман.

Сценарий первого сезона шоу написали Дэвид Э. Келли, Джон Генри Баттерворт и Саманта Штраусс. Режиссером всех эпизодов выступил Джонатан Левин. «Афиша Daily» делилась впечателениями о проекте здесь.

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Николь КидманЛиана МориартиДжон ГенриДжонатан Левин
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