Николь Кидман вернется к своей роли во втором сезоне «Девяти совсем незнакомых людей»

В новых эпизодах сериала появится Мюррей Бартлетт, звезда «Белого лотоса» и «Одних из нас». Также в шоу снимутся Лив Уллманн («Сцены из супружеской жизни»), Долли Де Леон («Треугольник печали»), Мэйси Ричардсон Селлерс («Древние») и Арас Айдин («Вишневый сезон»).