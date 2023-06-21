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В Москве покончил с собой один из создателей термоядерной бомбы

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:36

В Москве покончил с собой ученый-физик Григорий Клинишов, известный как один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Об этом сообщил ТАСС.

Тело Клинишова обнаружили в квартире на Космодамианской набережной. Рядом с ученым нашли предсмертную записку. В ней Клинишов попрощался с родными, после чего совершил самоубийство.

Причины такого поступка известного физика неизвестны. Григорию Клинишову было 92 года. Он, по данным некоторых СМИ, проживал вместе с родственниками. Чтобы покончить с собой, ученый дождался, пока те покинут ненадолго квартиру.

Григорий Клинишов родился 30 октября 1930 года. Он закончил МИФИ и работал инженером во Весесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики, его руководителем был Андрей Сахаров.

Клинишов участвовал в разработке ядерного и термоядерного оружия. Он создавал заряд для бомбы РДС-37, которую испытали в 1955 году. Испытания отразились на 59 населенных пунктах и их жителях. Несколько человек погибли.

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Андрей Сахаров
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