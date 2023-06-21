В Москве покончил с собой один из создателей термоядерной бомбы

В Москве покончил с собой ученый-физик Григорий Клинишов, известный как один из создателей первой советской двухступенчатой термоядерной бомбы РДС-37. Об этом сообщил ТАСС.
Тело Клинишова обнаружили в квартире на Космодамианской набережной. Рядом с ученым нашли предсмертную записку. В ней Клинишов попрощался с родными, после чего совершил самоубийство.
Причины такого поступка известного физика неизвестны. Григорию Клинишову было 92 года. Он, по данным некоторых СМИ, проживал вместе с родственниками. Чтобы покончить с собой, ученый дождался, пока те покинут ненадолго квартиру.
Григорий Клинишов родился 30 октября 1930 года. Он закончил МИФИ и работал инженером во Весесоюзном научно-исследовательском институте экспериментальной физики, его руководителем был Андрей Сахаров.
Клинишов участвовал в разработке ядерного и термоядерного оружия. Он создавал заряд для бомбы РДС-37, которую испытали в 1955 году. Испытания отразились на 59 населенных пунктах и их жителях. Несколько человек погибли.